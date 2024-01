Handball – 3. Liga: Kabinenpredigt zeigt bei den Maddogs Wirkung

1 Drittligist TSV Neuhausen rangiert auf Tabellenplatz zehn. Foto: /oh

Den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen reicht beim Tabellenschlusslicht TGS Pforzheim eine gute Hälfte zum 33:30 (14:16)-Erfolg.











Beim Tabellenschlusslicht TGS Pforzheim machten es die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen unnötig spannend, kamen aber letztlich doch zu einem 33:30 (14:16)-Erfolg. „Es war das erwartet schwere Spiel“, resümierte Neuhausens Trainer Tobias Klisch. Zum einen hätten die noch sieglosen Pforzheimer nicht viel zu verlieren gehabt, zum andern machte sich die klare Favoritenrolle bei den Neuhausenern durchaus im Auftreten bemerkbar: „Es war schon in den Köpfen drin, dass Pforzheim noch kein Spiel in dieser Saison gewonnen hat“, ergänzte Klisch. So seien die Maddogs vor allem im ersten Durchgang nicht mit dem nötigen Ernst bei der Sache gewesen: „Wir haben uns aber am Ende berappelt und eine seriöse Hälfte hat gereicht.“