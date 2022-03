1 In der regulären Spielzeit trafen Plochingen (links, Felix Beutel) und Neuhausen (Philipp Keppeler) noch direkt aufeinander. In der Abstiegsrunde trennen sich die Wege. Foto: /Robin Rudel

Es hätte auch deutlich schlimmer kommen können: Was die Abstiegsrunde in der 3. Liga angeht, sind die Voraussetzungen, der Spielklasse auch in der nächsten Saison noch anzugehören, sowohl für die Handballer des TV Plochingen als auch für die des TSV Neuhausen nicht schlecht. Der Umstand, dass die Zähler aus der regulären Spielzeit gegen die nunmehr in die selben Staffeln eingeteilte Konkurrenz mitgenommen werden, kommt beiden Teams aus der Region Esslingen zugute. So startet der TVP mit zwei Zählern auf der Haben-Seite, ebenso wie der Rivale aus Willstätt, die Neuhausener sogar mit deren vier, weil sie beide Partien gegen den VfL Günzburg für sich entschieden haben.