Handball – 3. Liga: In Neuhausen kehrt Ernüchterung ein

1 Tobias Haag (Zweiter von Links) und Lukas Fischer werfen sich Max Preller in den Weg, aber sie und Torhüter Niklas Prauß sind gegen diesen Wurf machtlos. Foto: Jörn Kehle

Handball-Drittligist TSV Neuhausen verliert gegen den Elften Saase 3 Leutershausen mit 23:30 vor allem aufgrund einer schwachen Chancenverwertung.











Es war ein Abend, der nicht als Highlight in die Geschichte des Handballs beim TSV Neuhausen eingehen wird. Eine Zweiminutenstrafe und ein mutmaßlicher Wechselfehler, die die Zeitnehmer übersahen, der kurzzeitige Ausfall der Anzeigetafel, sage und schreibe 28 Minuten an Zeitstrafen, eine haarsträubende Chancenverwertung der Heimmannschaft, ein enttäuschender Zuspruch auf den Rängen – und eine verdiente 23:30 (11:15)-Niederlage der Neuhausener in der 3. Liga gegen den Tabellenelften Saase 3 Leutershausen.