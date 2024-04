Handball-3. Liga: In Nellingen endet eine Ära

In Nellingen endet eine Ära

1 Lilly Allgaier setzt sich einige Male sehenswert durch. Foto: /Robin Rudel

Im letzten Heimspiel in der 3. Liga unterliegen die als Absteigerinnen feststehenden Handballerinnen des TV Nellingen der HSG Würm-Mitte deutlich mit 33:40.











Fast ein Vierteljahrhundert tummelten sich die Handballerinnen des TV Nellingen in einer der drei höchsten Spielklassen – damit ist nach Ablauf der aktuellen Runde Schluss: Schon länger steht fest, dass die Hornets den Gang in die Regionalliga, wie die vierthöchste deutschte Spielklasse dann heißen wird, antreten müssen. In ihrem letzten Heimspiel der laufenden Saison kassierte das Team von Trainer Jan Hirschmüller mit einem klaren 33:40 (15:17) gegen die HSG Würm-Mitte eine weitere Niederlage, rangiert auf dem elften und vorletzten Platz, woran sich vermutlich auch nichts mehr ändern wird.