1 Neuhausens Philipp Keppeler erzielt in dieser Szene einen seiner acht Treffer gegen den HC Erlangen II. Foto: Jörn Kehle

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gewinnen das Spitzenspiel zuhause gegen den HC Erlangen II mit 37:33 und rangieren auf Platz drei.











Link kopiert

Nach Minuspunkten waren der TSV Neuhausen (5) und der HC Erlangen II (7) vor der Partie die Spitzenreiter der 3. Liga. Das ließ auf ein hochklassiges Spiel hoffen - und das boten die Handballer den Zuschauern in der Egelseehalle auch. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Es war ein Spiel auf Augenhöhe – und am Ende agierten die Neuhausener einen Ticken cleverer und setzten sich so mit 37:33 (18:18) durch.