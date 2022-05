1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die Handballerinnen des TV Nellingen haben bei der TSG Ketsch II mit 32:25 gewonnen und sich damit den Klassenverbleib gesichert.















Die Handballerinnen des TV Nellingen haben das Abstiegsrundenspiel bei der TSG Ketsch II sehr deutlich mit 32:25 (16:9) gewonnen. Damit haben sie sich den Klassenverbleib gesichert und treten auch in der kommenden Spielzeit in der 3. Liga an. „Wir haben den Sack zu gemacht“, sagte TVN-Spielleiter Bern Aichele erleichtert.