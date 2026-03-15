Handball – 3. Liga: Hitziges Spiel, Wolfschlugener Sieg

1 . Foto: picture alliance / dpa

Die TSV-Frauen gewinnen beim TSV Haunstetten knapp mit 26:24.











Link kopiert

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen setzten sich beim TSV Haunstetten knapp mit 26:24 (13:11) durch und verteidigen damit den 2. Tabellenplatz. Von Anfang an war klar, dass es ein umkämpftes Spiel werden würde und die Stimmung schnell hitzig werden kann – was sich in dieser Partie deutlich bestätigte.

„Es war zwar kein schönes Spiel“, sagte TSV-Trainer Simon Hablizel, „aber am Ende haben wir einen kühlen Kopf bewahrt.“ Zwar starteten die Wolfschlugenerinnen gut in die Partie und führten zwischenzeitlich mit 10:5, doch die abstiegsbedrohten Haunstettenerinnen kämpften sich Tor um Tor zurück und verkürzten bis zur Pause auf 11:13.

Unsere Empfehlung für Sie Hinweis in eigener Sache Neue Wege zum Lokalsport Die digitalen Inhalte der „EßlingerZeitung“ ziehen um – die lokale Berichterstattung bleibt unverändert.

Nach der Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell. In der 32. Minute kam der 13:13-Ausgleichstreffer. Kaum legten die Wolfschlugeberinne vor, zogen die Haunstetterinnen wieder nach. Die Partie wurde immer intensiver und hitziger. Auch die Stimmung in der Halle heizte sich mit zunehmender Zeit immer weiter auf. In der 43. Minute erhöhte TSV-Spielerin Maike Wohnus auf 20:16, doch ein 5:0-Lauf der Haunstetterinnen drehte das Spiel über den Ausgleichstreffer zum 21:20-Führungstreffer.

Schlusspunkt durch Leni Blessing

In der spannenden Schlussphase blieb es weiterhin ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. 30 Sekunden vor dem Spielende führten die Wolfschlugenerinnen mit 25:24. In einer Auszeit beruhigte Hablizel das Spiel – und Leni Blessing verwandelte den letzten Angriff souverän zum 26:24-Endstand. „Es zählt immer erst das Ende“, war Hablizel erleichtert und zufrieden mit den gewonnenen zwei Punkte.

Am kommenden Samstag empfangen die Wolfschlugenerinnen den SV Allensbach und wollen dabei weitere Punkte sammeln. Den der HC Erlangen bleibt ihnen dicht auf den Fersen.

TSV Wolfschlugen: Thiemann, Takacs; Aurenz, Weisser (1), Dirmeier, Wurster (2), Amann (5), Blessing (4), Wohnus (8), Andreas, Braune, Kühnel, Oral (2), Allgaier, Kaupp (4/1).