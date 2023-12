Handball-3. Liga: Grundler hängt noch eine Runde dran

1 Seit vielen Jahren voller Einsatz für Neuhausen: Hannes Grundler. Foto: /Herbert Rudel

Der Kapitän verlängert beim TSV Neuhausen wie auch Luis Sommer und Philipp Keppeler.











„Es läuft gerade richtig gut und die Mannschaft ist super“, sagt Kapitän Hannes Grundler vom Handball-Drittligisten TSV Neuhausen. Deshalb hat er seinen Vertrag noch einmal über das Saisonende hinaus verlängert. Auch Luis Sommer und Philipp Keppeler bleiben. Am Samstag treten die Maddogs in Fürstenfeldbruck an. Die Frauen des TSV Wolfschlugen erwarten derweil im zweiten (Heim-) Spiel unter der neuen Trainerin Marina Massong die SG Kappelwindeck/Steinbach, während der TV Nellingen beim TuS Schutterwald spielt.