Handball – 3. Liga: Furioser Abschied für Grundler und Durst

1 Solche Szenen werden sie in Neuhausen vermissen: Timo Durst zeigt vollen Einsatz für sein Team. Foto: Herbert Rudel

Die Neuhausener Handballer besiegen Meister Oppenweiler/Backnang mit 37:25. Durst und Grundler zeigen noch mal, warum sie das Gesicht des Teams waren.











Es ist noch knapp eine Minute zu spielen. Trainer Tobias Klisch nimmt eine Auszeit. Timo Durst und Hannes Grundler stehen im Mittelkreis, der Rest des Teams hinter ihnen. Die ganze Halle applaudiert für die beiden Spieler, die mehr als ein Jahrzehnt den Handball des TSV Neuhausen geprägt haben. Sie gehen ein letztes Mal in der 3. Liga in der Egelseehalle vom Feld. Kurz vor dem offiziellen Spielende. Der Abschied der beiden Rückraumspieler war schon länger bekannt. Emotional wurde es dennoch. Auch wenn sich beide auf mehr Familienzeit freuen, flossen Tränen. Und in keinem Drehbuch hätte es besser geschrieben werden können. Beim überraschenden 37:25 (22:10)-Sieg gegen den Meister HC Oppenweiler/Backnang zeigten die Neuhausener Drittliga-Handballer eine hervorragende Leistung – inklusive Grundler und Durst.