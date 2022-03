1 Die Nellinger Handballerinnen haben zwei weitere Punkte eingefahren. Foto: EZ/Archiv

Einen weiterer Muss-Sieg, um der Abstiegsrunde noch zu entkommen, ist geschafft. Die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen drehen bei der HSG Würm-Mitte ein 2:10 und setzen sich an Ende mit 26:23 durch.















Link kopiert

„Das Team hat eine unheimliche mentale Stärke gezeigt“, lobte Bernd Aichele die Schwaben Hornets nach dem 26:23 (12:11)-Sieg bei der HSG Würm-Mitte. Nellingens Spielleiter war richtig begeistert, wie sich das Team nach dem 2:10-Rückstand in der 18. Minute ins Spiel gekämpft und die HSG regelrecht überlaufen hat. „Würm-Mitte hat sich wohl zu sicher gefühlt und nicht mit einer solchen Aufholjagd gerechnet“, sagte Aichele. Bis zur Halbzeit kamen die Nellingerinnen auf 11:12 heran, ehe sie in der 33. Minute erstmals in Führung gingen: Evi Valsama erzielte das 13:12. Würm-Mitte führte dann in der 40. Minute noch einmal mit drei Toren (18:15), Nellingen glich aber wieder aus (18:18/55.) und bis zur Schlussphase setzte sich kein Team mehr entscheidend ab. Die HSG erzielte in der 55. Minute dann letztmals den Ausgleich zum 22:22. Nellingen drehte noch einmal auf und sicherte sich den wichtigen Sieg. „Das waren gut rausgespielte Tore von uns", lobte Aichele. Kurzfristig mussten die Nellingerinnen noch einen schmerzlichen Ausfall verkraften. Spielmacherin Chiara Baur hatte sich am Morgen krank abgemeldet.