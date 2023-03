1 Wolfschlugens Handball-Frauen siegen am Ende verhältnismäßig knapp. Foto: dpa/Ronald Wittek

Der TSV gewinnt bei Frisch Auf Göppingen II mit 30:27 und holt sich damit die Tabellenführung zurück.















Am Ende war das Ergebnis vielleicht nicht so deutlich wie erhofft, aber dennoch klar. Mit 30:27 (18:10) siegten die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen bei Frisch Auf Göppingen II. Besonders in der ersten Hälfte zeigten die Favoritinnen, was sie auf dem Kasten haben, im zweiten Durchgang ließen sie es dann ein wenig schleifen.