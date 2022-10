1 Linda Leukert setzt sich durch. Foto: /Herbert Rudel

Die Drittliga-Handballerinnen sind nach dem 31:23-Derbysieg gegen Leinfelden-Echterdingen in der Spur.















Veronika Goldammer war bestens gelaunt und das merkte man ihr so was von an. Sogar diesen Satz sagte sie mit einem Lachen: „Über die zweite Hälfte hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens.“ Die von ihr trainierten Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen hatten mit 31:23 (21:10) gegen Aufsteiger HSG Leinfelden-Echterdingen gewonnen und zumindest zwischenzeitlich Platz zwei übernommen. Derbysiege machen immer Spaß. Goldammer aber hatte auch das Große und Ganze im Kopf: 10:4 Punkte haben die Hornets nach sieben Saisonspielen auf dem Konto. Sie haben alle Spiele gewonnen, die sie gewinnen sollten. Und nur gegen die Top-Teams SV Allensbach und HCD Gröbenzell verloren. Alles gut also. „Aber ja“, bestätigt die Trainerin.