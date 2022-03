1 Die Vorbereitung auf die Abstiegsrunde kann beginnen. Foto: EZ/Archiv

Um auch nächste Saison in der 3. Liga mitzumischen, müssen sich die Handballer des TV Plochingen und des TSV Neuhausen in der Abstiegsrunde beweisen. Wie die Gruppeneinteilung aussieht, ist noch nicht restlos geklärt.















Während die Saison bei den Frauen noch läuft, ist für die Handballer die reguläre Spielzeit in den sieben Staffeln der 3. Liga am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Eigentlich. Denn es stehen in allen Staffeln, aufgrund der zahlreichen coronabedingten Verlegungen, noch eine Reihe von Nachholpartien aus. Auch wenn es dabei nicht in jedem Fall zu Verschiebungen im Klassement kommen muss, steht die Zusammensetzung der erneut sieben Gruppen für die Abstiegsrunde noch nicht fest. Sicher ist hingegen, dass diese am Wochenende, 26./27. März beginnt, mit dem TSV Neuhausen in der Gruppe V und dem TV Plochingen in der Gruppe VII.