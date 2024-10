Handball – 3. Liga: Eine gute Hälfte reicht nicht aus

1 Neuhausens Kapitän Hannes Grundler (am Ball) versuchte viel, schaffte es aber trotz 13 Treffern nicht, die Pleite zu verhindern. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Drittligist TSV Neuhausen startet stark gegen die Wölfe Würzburg und bestimmt den ersten Durchgang. Doch am Ende kassieren die Maddogs gegen Würzburg eine 34:39-Niederlage.











Neben dem Spielfeld saßen die verletzten Torhüter Niklas Prauss und Kreisläufer Simon Kosak und feuerten den TSV Neuhausen im Handball-Spiel gegen die Wölfe Würzburg an. Vor allem die Aktionen ihrer direkten Ersatzleute werden lautstark bejubelt. Die machten ihre Sache gut, vor allem im ersten Durchgang der Drittliga-Partie. Aber nach der Pause drehten die Würzburger auf und Neuhausen hatte immer weniger entgegenzusetzen. Am Ende unterlagen der TSV mit 34:39 (19:15). Eingreifen konnten die beiden Leistungsträger Prauss und Kosak nicht – jeweils das linke Knie steckt in einer Schiene. Für beide ist die Saison gelaufen. Das ist keine Neuigkeit – aber in so einer Begegnung umso schmerzlicher.