Handball – 3. Liga: Ein Sieg, der für den TSV Neuhausen „Gold wert“ ist

Ein Sieg, der für den TSV Neuhausen „Gold wert“ ist

1 Glenn Vincent Baumann setzt sich nicht nur in dieser Szene durch. Foto: Jörn Kehle

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen verspielen gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen beinahe einen Zehn-Tore-Vorsprung und gewinnen mit 37:35.











Link kopiert

Eine knappe Viertelstunde vor dem Spielende platzte Daniel Brack offensichtlich der Kragen. „Hey“, rief er auf das Spielfeld, sodass man es bis auf den hintersten Teil der Tribüne hörte, nachdem er die grüne Karte geworfen hatte. Neun Minuten vor der Schlusssirene verbrauchte der Trainer dann schon seine letzte Auszeit. Brack musste eingreifen – und es ging noch mal gut: Nach zuvor vier Niederlagen in Folge verabschiedeten sich die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen mit einem 37:35 (22:15)-Sieg gegen den Vorletzten HG Oftersheim/Schwetzingen in die Weihnachtspause – nachdem sie schon mit zehn Toren Vorsprung geführt hatten.