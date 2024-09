Handball – 3. Liga: Ein„gebrauchter Tag“ für die Maddogs

1 Der Fehlstart des TSV Neuhausen ist perfekt. Foto: oh

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen unterlagen im ersten Saisonspiel auswärts beim TuS Fürstenfeldbruck mit 25:40 (11:18). Im Vorhinein war zwar schon klar, dass die Neuhausener mit einem etwas dezimiertem Kader – einige U-19-Spieler waren bei einem Vorbereitungsturnier in Berlin – in Fürstenfeldbruck antreten werden, dennoch hatten sich die Maddogs erhofft, positiv in die Runde zu starten. „Ein absoluter Fehlstart und ein gebrauchter Tag, an dem alles zusammenkam“, sagte Neuhausens Coach Tobias Klisch und ergänzte: „Vermutlich werden wir noch schwere Schäden davontragen, denn Simon Kosak hat sich kurz nach der Pause schwer am Knie verletzt und wird wohl länger ausfallen. Außerdem musste Felix Zeiler bereits nach drei Minuten das Feld aufgrund einer Leistenverletzung verlassen.“