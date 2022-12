Das Kellerteam erwartet den Zweiten TSB Heilbronn-Horkheim. Die Frauen des TV Nellingen reisen nach Ebersberg.















Nach zwei unterschiedlich erfolgreichen Spielen gegen Konkurrenten im Tabellenkeller haben es die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen am Samstag (19.30 Uhr) mit einem Top-Team zu tun: Es kommt der Tabellenzweite TSB Heilbronn-Horkheim in die Egelseehalle. Für die Frauen des TV Nellingen ist die Situation eine ganz andere: Sie treten am Samstag (18.15 Uhr) als Fünfter – mit Tuchfühlung zur Tabellenspitze – beim Vorletzten TSV EBE Forst United in Ebersberg an.