1 Marco Melo, Trainer der Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen, freut sich auf das Auftaktspiel gegen die SG Mintraching/Neutraubling. Foto: /Herbert Rudel

Drittligist TSV Neuhausen will den ersten Sieg. Für die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen startet die Saison erst.











Nachdem der Handball-Drittligist TSV Neuhausen am ersten Spieltag der Saison knapp gegen den HC Oppenweiler/Backnang mit 34:37 verlor, soll nun im Heimspiel in der Egelseehalle gegen Aufsteiger TGS Pforzheim am Sonntag (17 Uhr) der erste Sieg her. Die Neuhausener boten dem Top-Favoriten HC Oppenweiler/Backnang lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe. Beim Spiel gegen Pforzheim wollen sie Schwächephasen vermeiden. „Die Pforzheimer haben ihren Kader nach dem Aufstieg wenig verändert. Sie sind körperlich stark. Deshalb müssen wir unseren Stiefel durchdrücken“, sagt Neuhausens Trainer Tobias Klisch.