Handball – 3. Liga: Die neue Rolle des Weltmeisters Linus Schmid
1
So kennt man ihn: Linus Schmid beim Wurf. Foto: Michael Treutner

Das 18-jährige Top-Talent übernimmt beim TSV Neuhausen mehr Verantwortung – vorne und hinten.

Linus Schmid musste erst einmal Bier und Spezi holen. „Er ist unser Bierwart. Als Jüngster kann man sich seinen Dienst nicht aussuchen“, erklärte Philipp Keppeler, der neue Kapitän des Handball-Drittligisten TSV Neuhausen. In der Kabinenhierarchie spielt der 18-Jährige also insofern eine tragende Rolle, dass er nach Spiel und Training Kisten schleppen darf. Dass der frisch gebackene U-19-Weltmeister auf dem Feld mehr Verantwortung übernimmt, war aber schon beim 34:27-Auftaktsieg gegen den TuS Fürstenfeldbruck zu beobachten.

