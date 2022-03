1 Augen zu und durch: Hanna Hojczyk setzt sich ein ums andere Mal auf Linksaußen durch. Foto: /Herbert Rudel

Die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen verlieren mit 22:25 gegen den TuS Steißlingen und verspielen damit die Chance, die Abstiegsrunde zu vermeiden.















Es gibt unterschiedliche Arten, mit einer Niederlage umzugehen. So zu beobachten war es nach dem 22:25 (12:14) der Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen gegen den TuS Steißlingen. Fünf Spiele in Folge hatten die Nellingerinnen davor gewonnen. Es waren unerwartete Siege dabei, wie der im Derby beim TSV Wolfschlugen. Nur dadurch hatten sie doch noch die Chance, einen der ersten sechs Plätze zu ergattern und den Gang in die Abstiegsrunde zu vermeiden. Doch dazu wäre auch ein Erfolg gegen die Steißlingerinnen nötig gewesen, die vor dem Spiel nur um einen Punkt und zwei Plätze besser dastanden. Und so am drittletzten Spieltag hätten überholt werden können.