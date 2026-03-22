Handball – 3. Liga: „Die Meisterschaft ist auch ein sportliches Ziel.“

1 Antonia Amann setzt sich sehenswert durch. Später muss sie vom Feld. Foto: Jörn Kehle

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen glauben auch nach der enttäuschenden 31:37-Niederlage gegen den SV Allensbach weiter an sich.











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Vor der Partie zwischen dem TSV Wolfschlugen und dem SV Allensbach hatten die Wolfschlugenerinnen nur einen Zähler Rückstand auf den Drittliga-Tabellenführer Kurpfalz Bären. Nach der bitteren 31:37 (18:18)-Niederlage sind es für die TSV-Handballerinnen drei Punkte geworden.

„37 Gegentore sind einfach zu viel. Wir haben nie richtig Zugriff in der Abwehr bekommen. In Durchgang zwei werfen wir dann auch nur noch 13 Tore“, haderte Simon Hablizel nach der Partie. Wolfschlugens Trainer hatte mit der etablierten 6:0-Abwehr begonnen. Er probierte es dann ab der 40. Minute mit einer offensiveren Variante. Aber auch das brachte nur ansatzweise den erhofften Erfolg – wie beispielsweise beim Stand von 21:23, als Jasmin Dirmeier einen Ball abfing und Meike Wohnus auf 22:23 verkürzte (41.). Schon kurz zuvor hatte es zwei Chancen auf den Anschlusstreffer gegeben: Zunächst scheiterte aber Ronja Weisser an SVA-Torhüterin Dajana Petrovic und Wohnus setzte den Ball danach übers Tor. Das war bezeichnend für die Partie. Es war aber noch alles offen und die Wolfschlugenerinnen hatten die Chance zum Ausgleich. Doch der Heber von Luisa Allgaier von Rechtsaußen landete nicht zum 24:24 im Tor, sondern in den Händen von Petrovic (43.). Allensbach nutzte die Chance und ging durch Jennifer Heinstadt mit 25:23 in Führung (44.).

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Antonia Amann sieht Rot

Der Vorsprung wurde nun immer größer und Wolfschlugen kam nicht mehr ran. „Das war eine schlechte zweite Hälfte von uns“, musste Wohnus eingestehen. In der Kabine war es entsprechend still. „Allensbach hat das gut gemacht. Schade, dass wir es im ersten Durchgang nicht schaffen, uns mehr abzusetzen“, sagte Hablizel.

Die TSV-Handballerinnen starteten zunächst gut in die Partie. Es lief regelrecht alles zusammen. Schnell führten sie mit 4:0 (5.). Doch schon vier Minuten später war Allensbach dran (3:5) und ließ nicht nach. Wolfschlugen fing sich noch mal und hielt zwischen der 17. und 25. Minute die Vier-Tore-Führung. Dann lief es aber immer weniger. Erstmals schafften die Allensbacherinnen beim 17:17 (29.) den Ausgleich.

Schon früh musste Antonia Amann (29.) mit Rot vom Feld. Die Spielmacherin hatte während eines Allensbacher Gegenstoßes Stella-Marie Wendel unglücklich berührt.

Für Amann kam Benita Braune und lenkte das Spiel. Besonders auffallend waren im Angriff Leni Blessing, die mit wuchtigen Abschlüssen aus dem Rückraum immer wieder Hoffnung aufkeimen ließ, und Wohnus, die mit Drehungen und Körpertäuschungen wirbelte. Beide trafen neun Mal.

Auch wenn die Wolfschlugenerinnen nicht um den Aufstieg spielen werden, lassen sie es nun nicht ruhig angehen. Stattdessen betont Blessing: „Die Meisterschaft ist auch ein sportliches Ziel.“ Die Saison soll nicht einfach ausklingen, weil Verein und Team entschieden hatten, nicht an einer Aufstiegsrunde, zu der Platz eins und zwei berechtigen, teilzunehmen. Es ist in den kommenden drei Spielen nun zwar nicht einfach, aber der 2. Platz soll wieder her und eben auch die Meisterschaft haben die Wolfschlugenerinnen immer noch im Blick.

Gleich am Samstag kommt es zum Duell gegen den Spitzenreiter Kurpfalz Bären. Danach soll der Rückstand wieder auf einen Zähler reduziert sein.

TSV Wolfschlugen: Thiemann, Schmied, Grebe ; Aurenz (2), Dirmeier (2), Weisser, Wurster, Amann (1), Blessing (9), Wohnus (9), Andreas, Braune (4), Kühnel, Oral, Allgaier (1), Kaupp (3/1).

SV Allensbach: Imhof, Petrovic (1), Huber; Müller (3), Teixeira da Silva (3), Bok (6), Schmidt (2), Schuster, Rinkeviciute (11/5), Strlek (3), Teuscg (2), Wendel, Allgaier (4), Heinsradr (2).

Schiedsrichter: Rick Ehrenpfordt / Manuel Haas (Gundelfingen)

Zuschauer: 350.

Zeitstrafen: 12:4 – zwei Minuten für Dirmeier, Wurster, Andreas, Amann, Braune, Allgaier (Wolfschlugen), Müller, Rinkeviciute (Allensbach).

Rote Karte: Amann (Wolfschlugen/29./grobes Foulspiel).

Beste Spielerinnen: Blessing / Rinkeviciute.