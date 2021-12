1 Spieler wie Neuhausens Timo Durst (beim Siebenmeter) fehlen den Plochingern zurzeit. Marvin Fuß (links) sieht den nächsten Gegentreffer kommen. Foto: /Robin Rudel

Die Handballer des TSV Neuhausen gewinnen das Drittligaderby mit 37:21 und fügen dem TV Plochingen in dessen Halle ein Debakel zu. Während Hannes Grundler und Timo Durst bei den MadDogs vorangehen, lastet beim TVP zu viel Verantwortung auf den Schultern der Jungen.















Plochingen - Wir befinden uns im ersten Dezemberwochenende des Jahres 2021 nach Christus. In der ganzen Region Esslingen findet keine Sportveranstaltung statt. In der ganzen Region? Nein! In einer Kleinstadt im Süden der Kreis-Kapitale treffen sich die beiden besten männlichen Handball-Teams der Gegend zum Drittligaderby. Dabei spielt sich Erstaunliches ab: Für den gastgebenden TV Plochingen ist es gar nicht leicht, denn der unbeugsame Eindringling TSV Neuhausen kommt ohne viel Widerstand zu einem 37:21 (19:10)-Sieg.