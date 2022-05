1 Axel Goller trifft in Großsachsen zehn Mal (unser Archivbild stammt aus dem Hinspiel in Plochingen). Oskar Neudeck (Nummer 2) gelingen beim 31:23-Sieg vier Tore. Foto: /Herbert Rudel

Die Drittliga-Handballer holen in der Klassenverbleibsrunde wichtige Punkte: Rechtsaußen Axel Goller sticht beim 31:23-Sieg gegen den TV Germania Großsachsen aus einer guten Mannschaft heraus.















Christian Hörner war die Erleichterung förmlich anzuhören: „Das war durch die Bank weg eine sehr gute Leistung“, lobte der Trainer des TV Plochingen nach dem souveränen 31:23 (14:14) im Auswärtsspiel beim TV Germania Großsachsen. Mit dem Erfolg behaupten die Plochinger hinter dem TV Willstätt in der Gruppe den zweiten Platz in der Tabelle, der zum Verbleib in der Dritten Liga berechtigen würde.