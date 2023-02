1 Chiara Baurs Tage im Hornets-Trikot sind gezählt. Auch Linda Leukert (hinten) verlässt den Verein. Foto: /Herbert Rudel

Mindestens neun Spielerinnen verlassen den Handball-Drittligisten TV Nellingen am Saisonende, darunter viele Leistungsträgerinnen.















Link kopiert

„Bauchschmerzen habe ich überhaupt nicht, ich bin optimistisch“, sagt Jan Hirschmüller. „Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir ein gutes Team zusammenbekommen“, sagt Bernd Aichele. „Ich glaube, dass das Team eine Zukunft hat“, sagt Linda Leukert. Beim Blick auf die Fakten rund um den Handball-Drittligisten TV Nellingen mögen diese Aussagen überraschen: Dem Frauenteam steht am Ende der Saison – erneut – ein großer personeller Umbruch bevor. Stand jetzt gehören nur zwei Spielerinnen sicher dem Kader an. Das zu ändern, bedeutet für den neuen Cheftrainer Hirschmüller und den Abteilungsleiter Aichele viel Arbeit. Kapitänin Leukert betrifft es nicht mehr, sie wird wie viele andere Spielerinnen in der kommenden Saison nicht mehr das gelbe Hornets-Trikot tragen.