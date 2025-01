Handball – 3. Liga: Den Maddogs reichen 30 gute Minuten

1 Felix Zeiler setzt sich nicht nur in dieser Situation trotz Trikottest durch. Foto: /Jörn Kehle

Die Handballer des TSV Neuhausen besiegen den TuS Fürstenfeldbruck mit 32:28 und verschaffen sich in der Tabellen der 3. Liga etwas Luft nach unten.











Revanche geglückt – die Drittligahandballer des TSV Neuhausen fuhren zum Rückrundenauftakt gegen den TuS Fürstenfeldbruck einen 32:28 (19:11)-Erfolg ein. Im Hinspiel hatten die Maddogs zu Saisonbeginn bei den Bayern noch eine deftige 49:38-Klatsche kassiert. Gleichwohl hätte die Neuauflage der Partie auch um einiges souveräner gestaltet werden können. „Wir waren in der zweiten Hälfte zu inkonsequent, das hätten wir deutlicher machen können“, übte Neuhausens Regisseur Felix Zeiler leise Selbstkritik. Sein Team hatte sich in Durchgang zwei dem allgemeinen Niveau angepasst, kritisierte auch Neuhausens Trainer Tobias Klisch, der über die gesamte Spielzeit vor allen Dingen mit der Chancenverwertung haderte: „Da haben wir viel zu viele Bälle liegen gelassen. An der Wurfqualität werden wir noch arbeiten müssen.“