1 Nach dem Spielende brechen alle Dämme – Jung und Alt in der Egelseehalle feiern den Klassenverbleib. Foto: /Herbert Rudel

Durch einen 33:29-Sieg gegen den TV Willstätt sichern sich die Maddogs im vorletzten Saisonspiel den Klassenverbleib in der 3. Liga. Zunächst liegen sie mit 1:9 zurück.















Link kopiert

Sie haben es geschafft. Aber was war das für ein Spektakel? Durch den 33:29 (14:15)-Sieg gegen den TV Willstätt haben sich die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen am vorletzten Spieltag den Klassenverbleib gesichert – und der ist so was von verdient. Die Willstätter hatten zwischenzeitlich mit 9:1 geführt – und verspielten schließlich ihre letzte Chance auf den Verbleib in der Liga.