Die Drittliga-Handballerinnen verlieren am Samstagabend mit 22:25 (12:14) gegen den TuS Steißlingen und müssen sich nun auf die Abstiegsrunde einstellen.















Fünf Mal in Folge hatten die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen gewonnen und sich damit die Chance erhalten, doch noch den Gang in die Abstiegsrunde zu vermeiden. Doch im wohl entscheidenden Spiel gegen den zuvor um einen Punkte besseren TuS Steißlingen unterlagen die Hornets am Samstagabend mit 22:25 (12:14) und müssen sich nun wohl auf die Entscheidungsspiele einstellen. In der regulären Runde stehen nun nur noch zwei Spiele gegen Top-Teams an.

„Das ist ein Dämpfer“, sagte TVN-Trainerin Veronika Goldammer sichtlich enttäuscht. Sie hatte die Woche über coronabedingt das Training nicht leiten können und musste nun mit ansehen, wie das Team engagiert, aber sehr hektisch agierte. „Die Mannschaft wollte unbedingt gewinnen, das hat man gesehen.“ Das galt für die Steißlingerinnen jedoch genauso, die wussten, dass sie mit einem Sieg durch sein würden. „Man hat beiden Teams angemerkt, dass es um viel geht. Wir freuen uns jetzt über den Klassenverbleib“, sagte TuS-Coach Sascha Spoo – für sein Team war es ein Big Point.

Es war ein spannendes Spiel, es war laut auf den Rängen, wozu die Fans beider Teams beitrügen. Beide Teams agierten sehr engagiert und emotional – machten aber auch viele Fehler. Die Hornets starteten besser, dann steigerten sich die Steißlingerinnen vor allem in der Abwehr und zogen den Nellingerinnen den Zahn. Aus einer 7:3-Führung wurde ein 9:9 und ein 12:14-Rückstand zur Pause. Nach dem Wechsel zog Steißlingen schnell auf 17:12 davon. Doch die Nellingerinnen zeigten Moral, kämpften sich auf 19:20 heran, schafften es aber auch aufgrund von vielen zu leicht vergebenen Chancen nicht, auszugleichen oder gar zu gewinnen.

Kapitänin Denise Kunicke schüttelte die erste Enttäuschung schnell ab. „Ich bin stolz darauf, was wir in der Rückrunde hinbekommen haben“, sagte sie. „Wir können erhobenen Hauptes aus der Halle gehen, auch nach diesem Spiel.“