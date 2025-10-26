Handball – 3. Liga: Coup des TSV Neuhausen gegen den Tabellenführer

Coup des TSV Neuhausen gegen den Tabellenführer

1 Rohat Sahin zeigt ein starkes Spiel. Foto: Jörn Kehle

Handball-Drittligist TSV Neuhausen gewinnt dezimiert gegen die SG Pforzheim/Eutingen und ist Dritter der Tabelle.











Link kopiert

Zu keiner Zeit gaben die Handballer des TSV Neuhausen die Führung aus der Hand und Kapitän Philipp Keppeler zweifelte auch zu keiner Zeit am Sieg gegen den Drittliga-Tabellenführer SG Pforzheim/Eutingen, wie er später erklärte. „Jeder im Team hat genug Qualität. Ich hatte nie Zweifel daran, dass wir das Spiel gewinnen“, betonte Keppeler. Und das wohlgemerkt ohne die beiden verletzten Leistungsträger Lukas Fischer und Linus Schmid. 30:27 (18:12) hieß es am Ende. Lohn ist Platz drei in der Tabelle, wobei deren Bild angesichts der unterschiedlichen Zahl der Spiele noch etwas schräg ist.