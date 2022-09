Vorschau: Untere Ligen Bezirks-Handballer stapeln erst mal tief

Die Mannschaften aus dem Esslinger Raum setzten sich vor dem Saisonbeginn teils bescheidene Ziele. So will Hegensberg/Liebersbronn II in der Bezirksliga auf Sicherheit spielen und der TV Altbach im Mittelfeld landen. Die Wolfschlugener wollen von sich derweil eine Steigerung sehen.