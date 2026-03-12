Handball – 3. Liga: „Besonderes Spiel“ für den TSV Neuhausen

Die Maddogs erwarten am Freitag HBW Balingen-Weilstetten II











Link kopiert

Den 18. Oktober des vergangenen Jahres haben die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen in keiner guten Erinnerung. Die Mannschaft trat beim HBW Balingen-Weilstetten II an, enttäuschte und fuhr mit einer 29:39-Klatsche nach Hause. „Da haben wir zum ersten Mal in dieser Saison eine verbraten bekommen“, erinnert sich Coach Daniel Brack. An diesem Freitag (20 Uhr) tritt der HBW II in der Egelseehalle an. Die Neuhausener wollen es zum einen besser machen als im Hinspiel und zum anderen nachlegen. Denn nach zuvor drei Niederlagen haben sie zuletzt beim TV Erlangen-Bruck mit 35:31 gewonnen.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Verbandsliga Zwei neue Spieler für den TSV Denkendorf Die Denkendorfer verpflichten Jonas Wichary und Jakob Eisenbraun für die kommende Saison.

Balingen-Weilstetten II steht auf dem 11. Platz und damit drei Ränge hinter den Neuhausenern. Zuletzt hat die junge Mannschaft zwei Siege geholt und dabei jeweils mehr als 40 Tore erzielt. „Der HBW hat eine super Entwicklung genommen“, sagt Brack, der von einem „besonderen Spiel“ spricht. Denn zum einen hat HBW-Coach Micha Thiemann unter Brack beim VfL Pfullingen gespielt, zum anderen läuft für Balingen-Weilstetten Mischa Locher auf, der Sohn von Neuhausens Co-Trainer Markus Locher.

Auch Landesligist TSV Köngen ist bereits am Freitagabend im Einsatz und empfängt um 20.15 Uhr Schusslicht TSV Weilheim.