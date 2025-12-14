Handball – 3. Liga: Beim TSV Neuhausen „ist es gerade schwierig“
1
Foto: dpa

Der Handball-Drittligist verliert bei den Rhein-Neckar Löwen II mit 30:34.

So schnell geht es im Sport manchmal: Vor wenigen Wochen noch wurden die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen in der Szene für ihre starke Saison gelobt. Vier Niederlagen in Serie später sagt Trainer Daniel Brack: „Es ist gerade schwierig. Wir müssen den Blick jetzt nach unten richten, da braucht man nichts zu beschönigen.“ Bei den Rhein-Neckar Löwen II unterlagen die Neuhausener mit 30:34 (13:17). Mit 15:13 Punkten ist die Mannschaft nur noch Achter.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.