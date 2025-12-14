Handball – 3. Liga: Beim TSV Neuhausen „ist es gerade schwierig“

Beim TSV Neuhausen „ist es gerade schwierig“

Der Handball-Drittligist verliert bei den Rhein-Neckar Löwen II mit 30:34.











Link kopiert

So schnell geht es im Sport manchmal: Vor wenigen Wochen noch wurden die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen in der Szene für ihre starke Saison gelobt. Vier Niederlagen in Serie später sagt Trainer Daniel Brack: „Es ist gerade schwierig. Wir müssen den Blick jetzt nach unten richten, da braucht man nichts zu beschönigen.“ Bei den Rhein-Neckar Löwen II unterlagen die Neuhausener mit 30:34 (13:17). Mit 15:13 Punkten ist die Mannschaft nur noch Achter.