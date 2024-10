Handball-3. Liga: Beide Drittligisten spielen in Erlangen

Beide Drittligisten spielen in Erlangen

Erst spielen die Handball-Frauen des TSV Wolfschlugen beim HCE, anschließend die Männer des TSV Neuhausen beim HCE II.











„Wir hätten eigentlich zusammen fahren können“, sagt Simon Hablizel, der Trainer des Frauenhandball-Drittligisten TSV Wolfschlugen. Aber die jeweilige Vorbereitung ließ das dann doch nicht zu. Die Wolfschlugenerinnen spielen an diesem Samstag um 17.30 Uhr beim HC Erlangen, um 20 Uhr laufen die Männer des TSV Neuhausen in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle auf. „Ich hoffe, dass wir mit vier Punkten zurück in den Bezirk reisen“, sagt Hablizel.