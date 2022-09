1 Die lange Anfahrt steckt dem Team zunächst in den Knochen. Foto: dpa

Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen haben beim TSV Ebersberg zunächst Startschwierigkeiten. Doch dann reißen sie das Ruder rum und siegen mit 33:27.















Die Fahrt hatte ihnen noch in den Knochen gesteckt, als die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen zum zweiten Spiel in der 3. Liga beim TSV Ebersberg antraten. Drei Stunden hat es gebraucht, bis das Team aus Wolfschlugen in der bayrischen Stadt bei München angekommen war. Nach einem zunächst holprigen Start gelang es den Wolfschlugenerinnen aber dann doch die Oberhand zu gewinnen und letztendlich mit 33:27 (18:15) zu gewinnen.