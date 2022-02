1 Neuhausens Youngster Florian Distel wird auf der Mittelposition immer stärker. Foto: Jörn Kehle

Die Handballer des TSV Neuhausen kämpfen gegen das Drittliga-Top-Team VfL Pfullingen bis zum Schluss, verlieren aber erwartungsgemäß mit 33:39 (16:20).















Neuhausen - Oben, unten, rechts, links – egal, wo der Pass auch hinkam, Alexander Schmid erwischte den Ball und traf meist ins Tor des Drittligisten TSV Neuhausen. Auch dann, wenn die Mad-Dogs ihn zu zweit gedeckt hatten. Der Kreisläufer des VfL Pfullingen hatte seine Hände immer an der richtigen Stelle und mit neun Toren einen großen Anteil am 39:33-Sieg der Pfullinger in der Egelseehalle. Immer wieder setzte der VfL Schmid gekonnt in Szene, während sich Neuhausens Kreisläufer-Verletzungsmisere weiter zuspitzte.