Handball – 3. Liga: „Ärgerliches“ Remis in Wolfschlugen

„Ärgerliches" Remis in Wolfschlugen

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen spielen gegen den Fünften TSG Friesenheim 34:34 (20:22) unentschieden.











Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen spielten gegen den Fünften TSG Friesenheim 34:34 (20:22) unentschieden. Ein Remis, das die Wolf-schlugenerinnen in ihrem Vorhaben, vorne dranzubleiben, ein wenig aus dem Konzept brachte. Der TSV (Rang drei) hat nun fünf Punkte Rückstand auf den Zweiten SG Schozach/Bottwartal. Dementsprechend war auch Wolfschlugens Coach Simon Hablizel nach der Partie unzufrieden: „Es ist nun so und es geht weiter. Das Unentschieden war okay, aber es war schon ärgerlich, da einfach mehr drin gewesen wäre.“