1 Die Plochinger steigen kommende Saison in die Baden-Württemberg Oberliga ab. Foto: dpa

Weil Willstätt und Kirchzell wie erwartet ihre letzten Spiele der Abstiegsrunde der 3. Liga gewinnen, ist der TV Plochingen nicht zu retten.















Nun ist es besiegelt: Die Handballer des TV Plochingen steigen in die Baden-Württemberg Oberliga ab. Am Samstagabend fanden in der 3. Liga die beiden letzten Partien der Abstiegsrunde statt. Den Plochingen hätte es gereicht, wenn entweder der TV Willstätt nicht gegen die TGS Pforzheim oder TV Kirchzell nicht gegen den TV Germania Großsachsen gewonnen hätten. Auch ein Unentschieden der Konkurrenten hätte den TVP vor dem Abstieg bewahrt. Doch die Willstätter schlugen Pforzheim mit 30:28 (14:14) und Kirchzell gewann gegen die Großsachsener mit 44:27 (23:14).