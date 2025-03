Handall – Oberliga: Steffen Rost will keine Ausreden mehr

1 Geht er rein oder hält er ihn? Alexander Seibold beim Wurf aus für ihn ungewohnter Position. Foto: /Robin Rudel

Handball-Oberligist TSV Deizisau verkauft sich beim 27:30 gegen den TSV Schmiden über weite Strecken ordentlich, bleibt aber akut abstiegsgefährdet.











Die Oberliga-Handballer des TSV Deizisau verpassten am Sonntagabend gegen Aufstiegskandidat TSV Schmiden eine Überraschung und kassierten beim 27:30 (14:15) die dritte Niederlage in Folge. Damit befindet sich das Team von Trainer Steffen Rost, der als Feuerwehrmann Ende Januar für den geschassten Georgios Chatzigietim gekommen war, als Vorletzter weiter in akuter Abstiegsgefahr. Zwei direkte Absteiger sind sicher. Je nachdem, welche Teams aus der Regionalliga runterkommen, müssen eventuell sogar drei Clubs den im möglichen Fall der Deizisauer schweren Gang in die Verbandsliga antreten.