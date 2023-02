1 So sieht es aus, wenn der TVP Ausfälle zu kompensieren hat: Der A-Jugendliche Tim Gübele im Tor und Co-Trainer Markus Petershans in der Abwehr. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballer des TV Plochingen schaffen in der Baden-Württemberg Oberliga einen 34:29-Pflichtsieg gegen den TuS Altenheim – auch, weil einige Spieler in die Bresche springen.















Die zweite Spielhälfte in der Schafhausäckerhalle lief seit ein paar Minuten. Die Handballer des TV Plochingen führten im Spiel der Baden-Württemberg Oberliga gegen den TuS Altenheim mit 20:18. Es war eine enge Kiste. Da hatte Plochingens bundesligaerfahrener Kreisläufer Simon Baumgarten das Bedürfnis, den Arm um Tim Gübele zu legen und ein paar Worte an den jungen Mann zu richten. Gübele, der eigentlich für die Plochinger A-Jugend zwischen den Pfosten steht, hatte soeben seine zweite Parade gezeigt. Am Ende sollte er neun Bälle gehalten haben. Zu behaupten, dass er damit zum Matchwinner geworden war, wäre zwar übertrieben. Aber er hatte seinen Anteil am doch noch klaren 34:29 (18:16)-Erfolg. Der war auch deshalb wichtig, weil im spannenden Kampf um den Aufstieg alle Konkurrenten des TVP ebenfalls ihre Aufgaben lösten.