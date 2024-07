Hand-in-Hand Spendenlauf in Leinfelden: Mehr Läufer und Runden als im vergangenen Jahr

1 Diesen Mittwoch ist der symbolische Scheck im Kinder- und Jugendhospiz übergeben worden. Foto: Hand in Hand

Bei dem Spendenlauf in Leinfelden gingen trotz der Hitze mehr Menschen an den Start als im vergangenen Jahr. Wie viel Geld wurde gesammelt?











Es war richtig heiß beim zwölften Hand-in-Hand-Spendenlauf am vergangenen Samstag im Sportzentrum Leinfelden. Doch die Temperaturen von etwa 30 Grad hielten die 2 229 Läuferinnen und Läufer nicht davon ab, für den guten Zweck Runden zu drehen. An dem Zwölf-Stunden-Lauf zugunsten des Stuttgarter Kinder- und Jugendhospizes haben sich 298 mehr Menschen als 2023 beteiligt, teilte Linn Westphal, Vorstandsmitglied des Vereins Hand in Hand, nun in einer Bilanz mit. Gemeinsam liefen sie zwischen acht Uhr morgens und acht Uhr abends 58 842 Runden – 7 020 mehr als 2023. Das macht insgesamt eine Strecke von 23 536,8 Kilometern. Dadurch konnten 93 533 Euro für das Hospiz gesammelt werden – und damit ebenfalls mehr als 2023.