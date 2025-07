Hammerwerferin aus Wendlingen: „Saustarke“ Leistung von Aileen Kuhn

1 Aileen Kuhn ist in Topform. Foto: Ralf Görlitz

Die Hammerwerferin aus Wendlingen gewinnt bei den U-23-Europameisterschaften der Leichtathleten in Bergen Gold.











Die sportliche Reise in die 1760 Kilometer entfernte Kulturstadt Bergen, bekannt auch als „Herz der Fjorde “an der Südwestküste Norwegens, hat sich für Aileen Kuhn aus Wendlingen und Tizian Lauria aus Stetten gelohnt. Beide haben bei den europäischen U-23-Europameisterschaften der Leichtathleten in ihren Spezial-Disziplinen Gold gewonnen: Europas Jahresbeste Kuhn im Hammerwerfen mit neuer persönlicher Bestweite von 72,53 Metern, Lauria im Kugelstoßen mit 20,02 Metern. Es waren Erfolge, mit denen man zwar rechnen durfte, falls in ihren Wettbewerben nichts außergewöhnliches passieren sollte. Außergewöhnlich waren dann eher die heißen und schwülen Temperaturen von teilweise über 30 Grad – Extreme, mit der die 105 Starter des deutschen Teams nicht gerechnet hatten.