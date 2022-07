1 Diese historische Postkarte aus dem Jahr 1914 erinnert an die frühere Idylle im Berkheimer Friedenstäle. Foto: Heimatverein/oh

Die Hammerschmiede im gleichnamigen Berkheimer Ortsteil gilt als eine der ältesten Industrieanlagen in der Esslinger Region und stellt ein anschauliches Zeugnis für die Anfänge der Industrialisierung dar.















Wer die Aufstiegsstraße nach Berkheim hinauf fährt, dessen Blick fällt rechts unten im Taleinschnitt auf eine Ansammlung von eng beieinander stehenden Häusern. „Der kleine Ortsteil Hammerschmiede im Friedenstäle war im 18. Jahrhundert schon eine Gewerbeansiedlung. Bis heute gibt es fast keine baulichen Veränderungen: Ein Stück erhaltene Vergangenheit“, heißt es in dem Büchlein „Berkheim in alten Ansichten“. Was dabei vor allem für eingefleischte Berkheimer wichtig ist: „Die Hammerschmiede ist ein Ortsteil von Berkheim, obwohl wir 1974 nach Esslingen eingemeindet wurden“, betont Walter Lazarek, der Erste Vorsitzende des Heimatvereins Berkheim.