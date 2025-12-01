Hamburger SV gegen VfB Stuttgart: „So noch nicht erlebt“ – wie der VfB sich selbst bestraft
9
Am Ende jubelt der HSV. Der VfB steht mit leeren Händen da. In unserer Bildergalerie finden Sie mehr Impressionen vom Spiel. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

In Hamburg kassiert der VfB in der Nachspielzeit und in Überzahl eine völlig unnötige 1:2-Niederlage. Die Analyse zum Spiel.

Kann man ein Spiel auf blöde Art und Weise verlieren? Man kann. Der VfB Stuttgart lieferte am Sonntag den Beweis dafür. Es lief bereits die Nachspielzeit, als die Gäste noch einmal in aussichtsreicher Position zum Freistoß bereitstanden. In Überzahl. Doch Angelo Stiller spielte den Ball beim Stand von 1:1 den Gastgebern direkt in die Beine, die zum Gegenangriff ansetzten. Konterabsicherung? Nicht vorhanden. Das Ende vom Lied war der viel umjubelte Siegtreffer durch Fabio Vieira (90.+4) zum 2:1.

