Halteverbote entlang der Strecke: Zwei Radrennen bremsen Verkehr in Stuttgart aus

4 Die Zuschauer feuern die Hobby-Radsportler entlang der Strecke an. Foto: Andreas Rosar

Am Sonntag müssen für das Brezel Race und den Women’s Cycling Grand Prix zahlreiche Straßen in der Landeshauptstadt gesperrt werden. Das wirkt sich auch auf Bus und Bahn aus.











Link kopiert

Rund 4000 Radfahrerinnen und Radfahrer werden am Sonntag, 14. September, beim Brezel Race die Möglichkeit nutzen, auf komplett abgesperrten Straßen in Stuttgart und der Region wie ein Profi zu fahren und sich bei der Zielankunft von zahlreichen Zuschauern feiern zu lassen. Ein Höhepunkt für jeden Radsportfan, der sich wie der Tour de France-Sieger Tadej Pogacar fühlen möchte. Außerdem tritt beim Women’s Cycling Grand Prix ein Frauen-Elitefeld mit 120 Fahrerinnen auf einem 124,2 Kilometer langen Parcours zwischen Filderstadt und der Landeshauptstadt in die Pedale.

Einschränkungen so gering wie möglich halten

Des einen Freud ist jedoch bekanntlich des anderen Leid. Ein Sportereignis dieser Größenordnung ist immer mit Verkehrseinschränkungen verbunden. „In enger Abstimmung mit den Kommunen und Behörden werden diese aber so gering wie möglich gehalten“, verspricht Reinald Achilles, Sprecher des Brezel Races. Ziel sei es, Straßenabschnitte in den Durchfahrtsorten nur unmittelbar während des Rennens zu sperren. Nach Möglichkeit verläuft die Strecke auf Nebenstraßen. Dort, wo zeitweilige Sperrungen unvermeidbar sind, werden Umleitungen ausgeschildert. Halteverbote gelten in betroffenen Stadtgebieten bereits am Sonntag ab 0.30 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt wird abgeschleppt.

Beim Brezel Race werden zwei verschiedene Rundstrecken angeboten. Über 121,2 Kilometer geht es am Sonntagvormittag vom Start an der Theodor-Heuss-Straße über Bad Cannstatt, Untertürkheim und Esslingen bis nach Ebersbach an der Fils. Hobby-Radsportler, die sich nur die 58 Kilometer lange Runde zutrauen, biegen in Obertürkheim ab und fahren über Kernen-Rommelshausen in Richtung Fellbach. Von dort aus führt sowohl die kurze als auch die lange Strecke über Aldingen wieder nach Stuttgart zurück. In Münster biegt der Tross vom Neckar ab, über den Killesberg geht es zum Rotebühlplatz zurück. Die letzten Fahrerinnen und Fahrer werden gegen 15.30 Uhr im Ziel erwartet. Der Women’s Cycling Grand Prix beginnt zur Mittagszeit und verläuft von der Filharmonie in Bernhausen um die Landeshauptstadt herum, ehe die Elite-Fahrerinnen ebenfalls über Mühlhausen nach Stuttgart einfahren. Zum Abschluss stehen noch zwei Runden à 9,2 Kilometer von der Innenstadt durch Heslach und den Stuttgarter Westen auf dem Programm. Zieleinlauf wird gegen 16.30 Uhr sein.

Diese Runde steht am Ende des Women’s Cycling Grand Prix zweimal auf dem Programm. Foto: Inflame Events GmbH

Entlang der Strecken kommt es in den äußeren Stadtbezirken punktuell zu Verkehrsbehinderungen. Unter anderem fährt die Stadtbahnlinie U12 zwischen circa 7.15 und 9.30 Uhr nur bis Mühlhausen. In Stuttgarts Innenstadt werden die Auswirkungen aufgrund der stundenlangen Sperrungen deutlicher zu spüren sein.Zahlreiche Haltestellen können nicht angefahren werden. Busse, die durch die Innenstadt, im Süden, Westen oder im Neckartal unterwegs sind, werden teilweise umgeleitet oder sind nur auf bestimmten Abschnitten unterwegs. Die Linie 41 entfällt bis circa 16 Uhr komplett.

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart empfiehlt seinen Fahrgästen sich vor der Fahrt in der Fahrplanauskunft auf vvs.de oder in der App „VVS Mobil“ über ihre Verbindung zu informieren. „Wer am Sonntag mit Bus und Stadtbahn unterwegs ist, sollte mehr Zeit für die Fahrt einplanen und auf frühere oder spätere Fahrtmöglichkeiten ausweichen“, lautet die Empfehlung der VVS. „Fahrgäste sollten beachten, dass es zu kurzfristigen Abweichungen von den beschriebenen Änderungen sowie aufgrund des Verkehrsaufkommens zu Fahrplanabweichungen auf allen Linien kommen kann.“

Am Wochenende ist eine Verkehrshotline geschaltet. Sie ist am Samstag, 13. September, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 14. September, von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0711 / 18 42 – 62 35 erreichbar.