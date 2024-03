Haltestellen in Deizisau: Barrierefrei in die Busse einsteigen

1 Die Bushaltestelle Plochinger Straße am Ortsausgang wurde bereits im vergangenen Sommer barrierefrei umgebaut. Im Hintergrund ist die Querungshilfe zu sehen. Foto: Andreas Kaier

Dieses Jahr will die Gemeinde Deizisau vier weitere ihrer neun Bushaltestellen umbauen. Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung der Arbeiten.











Für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ist es schlimm, wenn sie nicht eigenständig in eine Straßenbahn, eine S-Bahn oder einen Linienbus einsteigen können oder mit einem Rollstuhl erst gar keine Chance haben einzusteigen. Deshalb, und weil es der Gesetzgeber im Personenbeförderungsgesetz vorschreibt, will und muss die Gemeinde Deizisau ihre neun Bushaltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei umbauen. Die Bushaltestelle Plochinger Straße am Ortsausgang zu Plochingen wurde bereits im vergangenen Sommer entsprechend angepasst und mit einer sogenannten Querungshilfe versehen. Das ist eine kleine Verkehrsinsel in der Mitte der Straße, die es Fußgängern erleichtert, über die Straße zu kommen. Die Arbeiten waren vorgezogen worden, weil der Landkreis im vergangenen Sommer die Kreisstraße 1211 und damit die Deizisauer Ortsdurchfahrt saniert und mit einem neuen Belag versehen hat.