Schallschutzwand an der Ulmer Straße wird gebaut

Bahn investiert in Esslingen in Lärmschutz

1 Die neue Schallschutzwand an der Ulmer Straße in Esslingen wird gebaut. Foto: Roberto Bulgrin

An der Ulmer Straße baut die Bahn derzeit für 3,96 Millionen Euro eine Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie. Das soll viele betroffene Anwohner entlasten.















Bahnlärm ist in der Esslinger Innenstadt für viele Anwohner ein Problem. Um die Menschen dauerhaft zu entlasten, baut die Bahn eine 720 Meter lange Schallschutzwand an der Ulmer Straße. Wegen des Großprojekts wird der Verkehr auch in Richtung Innenstadt umgeleitet. Das Unternehmen investiert für den Bau der Wand 3,96 Millionen Euro. Die Hauptarbeiten sollen im ersten Quartal 2023 weitgehend fertig sein – bis Juni laufen noch kleinere Arbeiten.