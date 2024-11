Halloween-Party im SI-Centrum Stuttgart: Wenn Hexen, Geister und Dämonen das Kommando übernehmen

36 Bei der Halloween-Party im SI-Centrum begegnete man auch dem einen oder anderen Skelett. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Wer sich am Donnerstagabend ins SI-Centrum verirrte, dem konnte schon Angst und Bange werden, denn unzählige Hexen, Geister und Dämonen machten aus der Halloween-Party eine Grusel-Show. Hier gibt es die Bilder.











Am Donnerstagabend stand bei der Halloween-Party im SI-Centrum in Stuttgart wieder alles im Zeichen von Hexen, Geistern und Dämonen. Die Grusel-Feier lockte wieder etliche – teils aufwendig verkleidete – Besucher an.

Um 21.30 Uhr öffnete das SI-Centrum seine Pforten für die Kreaturen der Unterwelt – und diese kamen zuhauf: Seien es untote Nonnen, schaurige Skelette oder blutige Märchenwesen. Dieser Abend war wahrlich nichts für schreckhafte Menschen. Doch neben den Horrorgestalten gab es auch coole Outfits zu bestaunen: So mischte sich auch ein lässiger Bob Marley unters Gruselvolk. Fürchten mussten sich die Besucher sowieso nicht, denn auch die Ghostbusters wurden gesichtet. Für Stimmung sorgten mehrere DJs auf unterschiedlichen Tanzflächen.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und zeigen die besten Bilder der Halloween-Party im SI-Centrum in unserer Fotostrecke – viel Spaß beim Durchklicken!