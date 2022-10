1 Dutzende Menschen mussten notärztlich versorgt werden. Foto: AFP/ANTHONY WALLACE

Bei einem Massenansturm auf Halloweenfeiern in Seoul haben Dutzende Menschen einen Herzstillstand erlitten. Die Hintergründe sind unklar.















Bei Halloween-Feiern in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind 59 Menschen gestorben und rund 150 weitere verletzt worden. Dies teilte die Feuerwehr mit. Zuvor hatte sie berichtet, dutzende Menschen hätten im Gedränge in engen Straßen einen Herzstillstand erlitten. Fotos und Videos zeigten, wie mehr als ein Dutzend Menschen am Boden lagen und von Rettungskräften betreut wurden. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehr als 140 Rettungswagen vor Ort. Seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 fanden in diesem Jahr erstmals wieder Halloween-Feiern in Südkorea statt.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) berichtete, mussten Notfallkräfte bei mindestens 50 Menschen Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Die Tragödie ereignete sich in Itaewon, einem Ausgehviertel in der südkoreanischen Hauptstadt.

Präsident Yoon Suk-yeol ordnete an, weiteres Notfallpersonal in die Region zu entsenden und Krankenhausbetten vorzubereiten. Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon, der derzeit auf Besuch in Europa ist, soll laut Yonhap seine sofortige Rückkehr angekündigt haben. Die genauen Gründe für die Tragödie waren zunächst noch unklar.