Halloween in Stuttgart: Zehn Menschen auf Halloween-Party plötzlich zusammengebrochen

1 Rettungskräfte brachten die Partygäste in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Zehn Partygäste müssen in Stuttgart ärztlich versorgt werden. Doch was führte zu dem rätselhaften Vorfall in der Halloween-Nacht? Die Polizei ermittelt.











Link kopiert

Zehn Menschen sind auf einer Halloween-Party in Stuttgart plötzlich zusammengebrochen. Die Feiernden seien ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. „Es wird in alle Richtungen ermittelt“, sagte der Sprecher weiter. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet. Ob möglicherweise K.-o.-Tropfen eine Rolle gespielt haben könnten, dazu wollte sich der Sprecher zunächst nicht äußern.