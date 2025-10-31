Halloween in Bildern: Die schönsten Horrorhäuser in Esslingen und Umgebung

13 Alljährlich schmückt Familie Hauch aus Deizisau ihr Haus zu Halloween. Foto: Familie Hauch

Halloween prägt in Esslinger Wohngebieten und in den umliegenden Gemeinden Teile des Stadtbilds. Einige Häuser sind dekorativ geschmückt – immer wieder sind aufwendige Horror-Installationen zu sehen. In unserer Bildergalerie und im nachstehenden Video sehen Sie drei liebevoll gestaltete Halloween-Häuser aus Esslingen und Umgebung

Auf unseren Aufruf in den Sozialen Medien hat sich unter anderem Familie Hauch aus Deizisau gemeldet. Drei Stunden habe die Familie in diesem Jahr für den Aufbau gebraucht, viele Elemente schon zuvor gebastelt, sagt Mutter Tina Hauch. „Bei uns geht es nicht ums Gruseln, sondern um all die glücklichen Kinderaugen und manchmal auch die Erwachsenen denen wir eine Freude machen.“ Im Haus selbst wohne ein Halloween-Geburtstagskind – die Feier fällt also jedes Jahr mit dem Gruseltag zusammen.

Mit großer Leidenschaft dekoriert auch die Familie Chachoulis-Belvedere aus Oberesslingen ihre Wohnung – draußen wie drinnen. „Im letzten Jahr hat mein Mann angefangen, unsere Halloween-Deko upzugraden, und entschloß sich, mir ein ultimatives „Hexen-Haunted-House“ zu zaubern“, erzählt Susanne Chachoulis-Belvedere. „90 Prozent wurde seitdem mit viel Herzblut und Leidenschaft von ihm selbst gebastelt!“ Nebelschwaden, Soundeffekte, sich drehende Bilder: Die Begeisterung für Halloween ist an jeder Ecke sichtbar.

Seit mehr als zehn Jahren schon dekorieren Birgit und Wolfgang Lüneberg aus dem Esslinger Stadtteil Hegensberg ihr Haus zu Halloween. Für die Kinder im Ort, wie Birgit Lüneberg betont. Ihr Mann und sie seien nämlich gar keine großen Grusel-Fans. Für die kleinen Gespenster, Zombies und Vampire liegen bei dem Rentner-Paar Dutzende kleine Tütchen mit Brausebonbons, Geleebananen und Fruchtgummi in Form eines Gebisses parat.