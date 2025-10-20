Hallenradsport-Meisterschaften: Freudentränen bei den Oberesslingerinnen
1
Pure Freude bei den „RCO-Legenden“ und ihren männlichen Unterstützern, von links: Jenny Schäfer, Amelie Gölz, Vivien Schuler und Madeline Schuler. Foto: Anja Aeckerle

Der Einrad-Vierer des RCO gewinnt bei den deutschen Meisterschaften Bronze. Der Denkendorfer Ruben Geyer erreicht überraschend das Finale.

Bei der deutschen Meisterschaft im Hallenradsport der Elite in der Merkur-Arena in Lübbecke haben die Athleten des Radsportkreises Esslingen starke Leistungen gezeigt und sich weiter in der nationalen Spitze etabliert. Einmal mehr war es dem RC Oberesslingen vorbehalten, sich mit einer Medaille zu belohnen, und zwar Bronze im 4er-Einradsport der offene Klasse.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.