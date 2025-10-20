Hallenradsport-Meisterschaften: Freudentränen bei den Oberesslingerinnen

1 Pure Freude bei den „RCO-Legenden“ und ihren männlichen Unterstützern, von links: Jenny Schäfer, Amelie Gölz, Vivien Schuler und Madeline Schuler. Foto: Anja Aeckerle

Der Einrad-Vierer des RCO gewinnt bei den deutschen Meisterschaften Bronze. Der Denkendorfer Ruben Geyer erreicht überraschend das Finale.











Bei der deutschen Meisterschaft im Hallenradsport der Elite in der Merkur-Arena in Lübbecke haben die Athleten des Radsportkreises Esslingen starke Leistungen gezeigt und sich weiter in der nationalen Spitze etabliert. Einmal mehr war es dem RC Oberesslingen vorbehalten, sich mit einer Medaille zu belohnen, und zwar Bronze im 4er-Einradsport der offene Klasse.